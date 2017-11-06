Компанія, пов’язана з міністром торгівлі США, мала бізнес із партнерами Путіна – розслідування

Міністр торгівлі США Вілбур Росс уже після призначення до складу американського уряду в лютому 2017 року підтримував зв’язки з судноплавною компанією Navigator Holdings, яка має спільний бізнес із партнерами президента Росії Володимира Путіна. Про це йдеться в даних секретних документів, які 5 листопада оприлюднили журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань. Ці нові дані стосуються податкових лазівок та бізнес-контактів високопосадовців із 50 країн світу, в тому числі й України.

Згідно з оприлюдненими даними, 79-річний мільярдер-інвестор Росс свого часу мав майже третину в судноплавній компанії Navigator Holdings, яка транспортує газ для російської енергетичної фірми «Сибур». Компанія «Сибур» частково належить другові Путіна Геннадію Тімченку, який перебуває під санкціями США через російську агресію в Україні, а також зятеві Путіна Кирилу Шамалову, повідомляє New York Times.

Частка, що належить Россу в Navigator Holdings, скоротилася після призначення, але офіційні дані свідчать, що він все ще контролює частку на суму від 2 до 10 мільйонів доларів.

Речник Торгово-промислової палати США Джеймс Рок заявив, що Росс «не був пов’язаний з рішенням компанії Navigator про співпрацю з компанією «Сибур»… яка на той час не перебувала під санкціями».

Наразі немає жодних указівок, що діяльність міністра торгівлі США була незаконною, хоча зв’язок Росса з російськими інтересами може стати незручним для адміністрації президента США Дональда Трампа та поставити питання про конфлікт інтересів. Потенційні зв'язки між партнерами Трампа та Росією розглядаються на тлі тверджень про те, що Москва втрутилася в президентські вибори в 2016 році.

5 листопада німецька газета Süddeutsche Zeitung, яка належить до мережі Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) повідомила, що репортери з різних країн дослідили понад 13 мільйонів документів, де фігурують імена понад 120 світових політиків. Süddeutsche Zeitung вказує на наявність у документах даних про радників і осіб, наближених до президента США Дональда Трампа, про британську королеву Єлизавету ІІ й інших посадовців.

У мережі новий витік даних, які порівняли з розкритими раніше «панамськими паперами», назвали цього разу «райськими паперами».

Водночас проект Громадського телебачення «Слідство-Інфо» поширило у неділю розслідування, базоване на даних Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, що співпрацює з ICIJ, в якому журналісти ставлять під сумнів пояснення президента України Петра Порошенка щодо створення офшорних компаній для передачі його корпорації «Рошен» у сліпий траст.