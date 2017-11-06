Посольство України в США висловило співчуття родинам загиблих у Техасі

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Посольство України в США висловило співчуття родинам загиблих в результаті стрілянини у штаті Техас. Про це йдеться у повідомленні посольcтва України у США в соціальних мережах.
«Шоковані трагічною стріляниною, яка забрала життя 26 осіб в Сазерленд-Спрінґс (Техас). Наші щирі співчуття рідним та друзям загиблих», – зазначають українські дипломати.
Щонайменше 26 людей загинули в результаті стрілянини, яку вчинив озброєний чоловік в одній з баптистських церков в американському штаті Техас, неподалік міста Сан-Антоніо 5 листопада.
Президент США Дональд Трамп написав на сторінці у Twitter: «Хай Бог буде з людьми із Сазерленд-Спрінґз, штат Техас. На місці події знаходяться ФБР і правоохоронні органи. Я спостерігаю за ситуацією з Японії».
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