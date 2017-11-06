Росія: Кадиров закликає Зюганова вибачитися за відмову від ідеї поховати Леніна

Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав проявом «старечого недоумства» відмову лідера КПРФ Геннадія Зюганова від ідеї поховати тіло Леніна. Про це Кадиров написав в своєму телеграм-каналі.

Лідер російських комуністів раніше заявив, що його прихильники готові дати відсіч «балачкам» про поховання Леніна. Рамзан Кадиров закликав Геннадія Зюганова вибачитися за ці слова.

Раніше з пропозиціями поховати тіло Леніна неодноразово виступали представники російської опозиції. Однією з останніх з такою заявою виступила телеведуча Ксенія Собчак, яка планує брати участь у президентських виборах у Росії у 2018 році. Після цього за поховання Леніна висловилися Кадиров і Наталія Поклонська, яку в Росії вважають «депутатом Держдуми» – вона незаконно «обрана» в окупованому українському Криму.

Президент Росії Володимир Путін у 2016 році виступав проти поховання Леніна. Він закликав «підходити до цього питання акуратно, щоб не внести розкол у суспільство».