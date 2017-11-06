Депутат Держдуми пропонує скасувати радянські документи про передачу Криму Україні

Депутат російської Держдуми Костянтин Затулін заявив, що Росія повинна скасувати акти 1954 року, за якими анексований нині Крим передали до складу України.



«Законодавча влада в країні, яка є продовжувачем і спадкоємцем Радянського Союзу, повинна ухвалити рішення про скасування актів 1954 року, тому що ми втомилися чути, що 2014 року ми забрали чиюсь землю, забрали чиєсь море», – сказав Затулін на пленарному засіданні «Форуму друзів Криму».

У Ялті 6 листопада відкрився «Форум друзів Криму». За інформацією підконтрольного Кремлю депутата Держдуми Росії від Криму Михайла Шеремета, на півострів приїхало приблизно 90 іноземних гостей.

На території Криму й міста Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це голосування. 18 березня президент Росії Володимир Путін оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».