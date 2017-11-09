Вищий спеціалізований суд України розглянув справу 24-річного вінничанина Олексія Кузічкіна щодо пом’якшення покарання за організацію «референдуму». Сторона захисту наполягає на тому, що обвинувачений таким чином хотів увійти в довіру організації (не уточнивши якої саме) та розкрити все із середини. Також адвокат додав, що Кузічкін – на обліку в спеціалізованій лікарні і насправді не діяв адекватно. Тим часом прокуратура теж подала касаційну скаргу і вважає, що попередня судова інстанція обрала занадто слабкий вирок, адже, на їхню думку, дії Кузічкіна становлять національну загрозу. Сам обвинувачений не побажав бути присутнім на засіданні. Суд ухвалив залишити без змін вирок попередніх судових інстанцій, відтак Кузічкіну доведеться відсидіти за ґратами 3 роки за сепаратизм. У 2014 році Кузічкін розмістив в проросійських групах «Вести «ЛНР» та «Новости «Новороссии» інформацію про «референдум» щодо «самостійності» Вінницької області та створення в межах її території так званої «ВНР».