Іспанія: прокурори закликали до арешту колишніх посадовців Каталонії і розшуку їхнього лідера

В Іспанії прокурори подали запит на видачу європейського ордера на арешт Карлеса Пучдемона, усуненого з посади президента влади Каталонії, автономного регіону на північному сході країни, і ще чотирьох членів його усуненої влади. Всі п’ятеро не з’явилися до суду в Мадриді і, за повідомленнями, перебувають у Бельгії.

Іще дев’ять усунених чи колишніх членів влади Каталонії з’явилися до суду на допит.

Прокурори попросили суд узяти під арешт вісім із них, а дев’ятого, який сам подав у відставку ще напередодні одностороннього проголошення незалежності Каталонії її регіональним парламентом, залишити на волі під заставу у 50 тисяч євро.

Наразі нікому з 14 членів усуненої влади Каталонії офіційних обвинувачень не оголошували. Загалом їх звинувачують у заколоті, підбурюванні до заколоту і розтраті державних або громадських коштів у зв’язку з їхніми діями навколо референдуму про незалежність Каталонії і подальшого самочинного проголошення цієї незалежності.

Карлес Пучдемон із кількома усуненими з посад членами його колишньої влади Каталонії останніми днями перебував у Бельгії, щоб, за його словами, донести свою позицію щодо незалежності Каталонії у Брюсселі, інституційному центрі Європейського союзу. Вони проігнорували виклики на допити. Як заявив 1 листопада адвокат Пучдемона, той зачекає в Бельгії на те, як буде розгортатися ситуація в Іспанії, перш ніж повертатися, бо нині йому загрожує «висока небезпека» затримання там.

Пучдемон також заявляв у Брюсселі 31 жовтня, що не буде звертатися за політичним притулком до Бельгії, законодавство якої не виключає такої можливості і для громадян країн ЄС.

27 жовтня уряд Іспанії зі згоди Сенату, верхньої палати парламенту країни, ухвалив розпустити регіональний парламент Каталонії і призначити вибори його нового складу на 21 грудня, а також звільнити з посад членів регіональної влади Каталонії і призначити на ці місця вірних Мадридові посадовців.

Таку можливість передбачає стаття 155 Конституції Іспанії щодо регіону країни, який порушує закони. Рішення ухвалили після того, як того ж дня, 27 жовтня, парламент Каталонії проголосував за проголошення незалежності регіону від решти Іспанії, всупереч попередженням Мадрида. Це рішення вже взяв до розгляду Конституційний суд Іспанії, щоб вочевидь скасувати його як таке, що суперечить Конституції країни.

У Барселоні посилалися на результати влаштованого 1 жовтня референдуму в регіоні, який так само був визнаний незаконним у Мадриді і відбувся всупереч забороні. За незалежність Каталонії було понад 90 відсотків його учасників, але явка склала лише 43 відсотки – супротивники незалежності переважно бойкотували референдум як незаконний. При цьому заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна світу чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.