Суд в Іспанії викликав усунене керівництво Каталонії на допити

В Іспанії Національний суд, спеціальний судовий орган, що розглядає, зокрема, справи особливо серйозних злочинів, видав повістки на імена усуненого з посади президента влади Каталонії, автономного регіону на півночі Іспанії, Карлеса Пучдемона і ще 13 членів його влади, так само усунених із посад, на допити пізніше цього тижня.

Вони викликані дати свідчення на 2 і 3 листопада, повідомив цей суд у Мадриді, що починає розглядати звинувачення проти колишніх регіональних посадовців у заколоті, підбурюванні до заколоту і розтраті державних чи громадських коштів у зв’язку з їхніми діями навколо референдуму про незалежність Каталонії і подальшого самочинного проголошення цієї незалежності.

Сам Карлес Пучдемон нині перебуває у столиці Бельгії Брюсселі, де також працює значна більшість установ Європейського союзу. Там він, зокрема, заявив, що погодився з проведенням позачергових виборів у Каталонії, призначених центральним урядом Іспанії на 21 грудня, і не буде звертатися за політичним притулком до Бельгії, законодавство якої не виключає такої можливості і для громадян країн ЄС.

За його словами, частина членів його влади разом із ним самим (при цьому Пучдемон назвав себе «легітимним президентом» Каталонії) прибула до Брюсселя, щоб «висвітлити каталонські проблеми в інституційному центрі Європи і засудити політизацію іспанського судочинства, відсутність неупередженості і бажання переслідувати ідеї, а не злочини, а також показати світові серйозні демократичні недоліки, що існують нині в Іспанії». «Хочемо звернути увагу на рішення каталонців і на наше право на самовизначення», – заявив він.

Пучдемон також сказав, що не намагався уникнути правосуддя після того, як державний прокурор Іспанії рекомендував висунути йому звинувачення в заколоті. Він не уточнив, як довго буде залишатися в Бельгії, додавши, що повернеться в Каталонію, коли отримає «гарантії» від іспанської влади.

27 жовтня уряд Іспанії зі згоди Сенату, верхньої палати парламенту країни, ухвалив розпустити регіональний парламент Каталонії і призначити вибори його нового складу на 21 грудня, а також звільнити з посад членів регіональної влади Каталонії і призначити на ці місця вірних Мадридові посадовців.

Таку можливість передбачає стаття 155 Конституції Іспанії щодо регіону країни, який порушує закони. Рішення ухвалили після того, як того ж дня, 27 жовтня, парламент Каталонії проголосував за проголошення незалежності регіону від решти Іспанії, всупереч попередженням Мадрида. Це рішення вже взяв до розгляду Конституційний суд Іспанії, щоб вочевидь скасувати його як таке, що суперечить Конституції країни.

У Барселоні посилалися на результати влаштованого 1 жовтня референдуму в регіоні, який так само був визнаний незаконним у Мадриді і відбувся всупереч забороні. За незалежність Каталонії було понад 90 відсотків його учасників, але явка склала лише 43 відсотки – супротивники незалежності переважно бойкотували референдум як незаконний. При цьому заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна світу чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.