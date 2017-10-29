Іспанія: в усуненому керівництві Каталонії не визнали кроків Мадрида

У Каталонії, автономному регіоні на півночі Іспанії, прямий контроль над яким перебрав Мадрид через сепаратистські дії керівництва регіону, це усунене з посад керівництво не визнало кроків центрального уряду.

Як заявив у газетній статті 29 жовтня усунений із посади віце-президент влади Каталонії Оріол Жункерас, «президентом країни є і залишається Карлес Пучдемон».

«Ми не можемо визнати державного перевороту, влаштованого проти Каталонії, а також антидемократичних рішень, які ухвалює Народна партія, здійснюючи дистанційне керування з Мадрида», – мовиться в його статті в каталонському щоденнику El Punt Avui. Народну партію, провідну в уряді Іспанії, очолює прем’єр-міністр країни Маріано Рахой.

При цьому Жункерас назвав Пучдемона, якого уряд у Мадриді теж усунув із посади президента регіональної влади Каталонії, «президентом країни», натякаючи на державний, на його думку, статус регіону після одностороннього проголошення його незалежності від решти Іспанії, і сам підписався під статтею «віце-президент влади Каталонії».

Тим часом у столиці регіону почали сходитися перші тисячі учасників на демонстрацію за єдність Іспанії. Очікують, що в ній урешті візьмуть участь сотні тисяч людей, як це ставалося під час попередніх таких демонстрацій обох сторін – і супротивників, і прихильників незалежності Каталонії. Організатори демонстрації кажуть, що їхня мета – захистити єдність країни і дати спротив «безпрецедентному в історії демократії нападові», як вони розцінюють одностороннє проголошення незалежності регіону.

Прихильники незалежності наразі ніяких акцій не планують.

28 жовтня Пучдемон оприлюднив на телебаченні в Каталонії наперед записане звернення, в якому закликав до мирного спротиву рішенню центрального уряду Іспанії перебрати на себе владу в регіоні. Він теж фактично не визнав усунення самого себе і членів його влади з посад, заявивши, що всі звільнені посадовці «продовжать будувати вільну країну». Пучдемон назвав дії Мадрида «агресією» проти Каталонії і заявив, що єдиним виходом є «демократичний спротив» цим діям, не уточнивши, що саме має на увазі.

Уряд Іспанії давав знати, що усунених із посад можуть притягти до суду за звинуваченнями в незаконному присвоєнні повноважень, якщо вони продовжать діяти відповідно до тих посад, на які Мадрид уже призначив інших посадовців.

Рішення уряду в Мадриді розпустити регіональний парламент Каталонії і призначити вибори його нового складу на 21 грудня, а також звільнити з посад членів регіональної влади Каталонії і призначити на ці місця вірних Мадридові посадовців було ухвалене ввечері 27 жовтня зі згоди Сенату, верхньої палати парламенту Іспанії. Таку можливість передбачає стаття 155 Конституції Іспанії щодо регіону країни, який порушує закони. Рішення ухвалили по тому, як раніше того ж дня парламент Каталонії проголосував за проголошення незалежності регіону від решти Іспанії, всупереч попередженням Мадрида. Це рішення вже взяв до розгляду Конституційний суд Іспанії, щоб вочевидь скасувати його як таке, що суперечить Конституції країни.

У Барселоні посилалися на результати влаштованого 1 жовтня референдуму в регіоні, який так само був визнаний незаконним у Мадриді і відбувся всупереч забороні. За незалежність Каталонії було понад 90 відсотків його учасників, але явка склала лише 43 відсотки – супротивники незалежності переважно бойкотували референдум як незаконний. При цьому заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна світу чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.