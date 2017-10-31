Лідер каталонців, якого хоче арештувати влада Іспанії, виступив у Брюсселі

Брюссель – Його шукають, щоб арештувати в Іспанії, а він з’являється та публічно виступає у Брюсселі. Президент уряду Каталонії Карлос Пучдемон, який позбавлений посади центральним урядом, і якому загрожує 30 років ув’язнення, зібрав європейську пресу, щоб заявити: в Іспанії бракує демократії, каталонці скористалися правом на самовизначення, а він сам із частиною уряду шукатимуть діалогу та вестимуть політичну боротьбу з Мадридом із Брюсселя

Міжнародна спільнота повинна відреагувати на переслідування з боку іспанської влади каталонців, що прагнуть незалежності, адже «справа Каталонії» – це цінності, на яких побудована європейська спільнота – так, у вщерть заповненому інтернаціональною пресою Брюссельському прес-клубі заявив 31 жовтня президент Каталонії Карлос Пучдемон, якого рішенням іспанського уряду позбавили повноважень.

«Забороняти нам у праві на висловлювання, незаконно позбавляти нас посад, уникати діалогу, «закривати очі» на дії ультра-націоналістів чи саджати нас у в’язницю, як терористів, на 30 років, – на цьому Євросоюзу приходить кінець», – заявив у Брюсселі лідер каталонських сепаратистів.

«Частина уряду Каталонії зі мною – легітимним президентом – переїхала до Брюсселя, щоб висвітлити каталонські проблеми в інституційному центрі Європи та денонсувати політизацію іспанського судочинства, відсутність неупередженості та бажання переслідувати ідеї, а не злочини. І показати світу серйозні демократичні недоліки, що існують нині в Іспанії. Хочемо звернути увагу на рішення каталонців і наше право на самовизначення», – зазначив Пучдемон. При цьому він наголосив, що не має наміру просити політичного притулку в Бельгії, адже його поява тут, у Брюсселі, що є столицею ЄС, має на меті, насамперед, винести «каталонську незалежність» на європейський рівень.

Звідси, з безпечного місця, він має намір продовжувати свою справу – домогтися визнання суверенітету Каталонії. З того часу, як іспанська поліція взяла контроль над адміністрацією каталонської поліції, всі члени уряду та прихильники незалежності були позбавлені захисту, додає Пучдемон.

Уникнути насильства й 30 років ув’язнення

Сутички, пряма конфронтація та фізичний спротив іспанській владі – це, переконує каталонський політик, речі, яких він намагається уникнути. Тому й вирішили він та його соратники переїхати до Брюсселя. Водночас, каже Пучдемон, він готовий постати перед судом, якщо буде гарантована його неупередженість.

Іспанський конституційний суд у вівторок призупинив чинність декларації про незалежність Каталонії, яку минулої п’ятниці проголосив каталонський парламент. Після одностороннього проголошення незалежності, Мадрид ухвалив рішення про позбавлення Каталонії автономного статусу й передачу управління регіоном безпосередньо урядові Іспанії.

Каталонський уряд, а також його президент Карлос Пучдемон, так само, були позбавлені своїх посад до нових регіональних виборів, призначених на 21 грудня.

Протягом свого виступу лідер каталонських прихильників незалежності запевнив, що поважатиме будь-які результати цих дострокових виборів, але також закликав й іспанську владу, зокрема, партію прем’єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя, взяти на себе «чітке зобов’язання» щодо визнання результатів голосувань у Каталонії.

«Ми будемо поважати результати виборів, які були призначені на 21 грудня, незалежно від результату. Але хочу спитати в іспанського уряду: «Чи ви поважатимете цей результат, якщо прихильники незалежності будуть у більшості?» – запитує Пучдемон.

Бельгія намагається уникнути надмірної офіційності візиту Пучдемона

Нинішній публічний виступ у Брюсселі – перший з моменту, коли Пучдемон в неділю увечері у своєму мікроблозі Twitter привітав із символічною перемогою над Реал-Мадридом футбольного клубу Жирони – каталонського міста, де він свого часу був мером.

Оголошення про незалежність Каталонії, зроблене минулої п’ятниці, досі не було визнане жодною державою та європейськими установами Брюсселя, чим була висловлена солідарність з урядом Іспанії. Його виступ у бельгійській столиці відбувся у приватному закладі Брюссельський прес-клуб. Однак, спершу прес-конференція планувалася у знаковому для європейської політики залі Residence Palace.

Однак, за інформацією європейських дипломатичних джерел, у цьому Карлосу Пучдемону відмовили, аби не надавати його приїзду надмірної офіційності. Це також стало ще одним жестом солідарності з Іспанією, цього разу, з боку бельгійської влади, деяких представників якої критикують за симпатії вибору каталонців.

«Ті ж права і обов’язки, що й будь-який європеєць, ні більше, ні менше» – прем’єр Бельгії

Прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель у вівторок на присутність у Брюсселі та заяви Карлоса Пучдемона відреагував нейтральною заявою.

Він каже, що представник Каталонії перебуває «у Бельгії ні на запрошення, ні за ініціативою уряду… адже вільний рух у межах Шенгенської зони дозволяє йому бути присутнім у Бельгії без будь-якої іншої формальності. За його ж словами, Пучдемон приїхав до Брюсселя тому, що це столиця Європи і до нього буде таке ж ставлення, як і до будь-якого іншого європейського громадянина».

Голова уряду Бельгії наголосив на тому, що не вживав жодних заходів для заохочення прибуття пана Пучдемона на територію Бельгії. Натомість, «неодноразово закликав до політичного діалогу в Іспанії для врегулювання політичної кризи в контексті національного та міжнародного порядку».

«Пан Пучдемон має ті ж права та обов’язки, що і будь-який європейський громадянин – ні більше, ні менше, а бельгійський уряд, зі свого боку, забезпечить повагу до верховенства права» та «підтримуватиме регулярні дипломатичні контакти з Іспанією».