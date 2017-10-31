Відсторонений лідер Каталонії заявляє, що не проситиме притулку в Бельгії

Відсторонений із посади лідер іспанського регіону Каталонії Карлес Пучдемон заявляє, що погодився на проведення позачергових виборів, призначених центральним урядом Іспанії в Каталонії, і не буде звертатися за політичним притулком в Бельгії. Про це він заявив 31 жовтня у Брюсселі.

Пучдемон також сказав, що не намагався уникнути правосуддя після того, як державний прокурор Іспанії рекомендував висунути йому звинувачення в заколоті. Він не уточнив, як довго буде залишатися в Бельгії, додавши, що повернеться в Каталонію, коли отримає «гарантії» від іспанської влади.

Представник іспанського уряду в Каталонії Енрік Мілло назвав «дуже позитивним» те, що Пучдемон приймає проведення позачергових виборів у регіоні. За його словами, це крок до нормалізації ситуації у Каталонії.

27 жовтня уряд Іспанії, зі згоди Сенату, верхньої палати парламенту країни, ухвалив рішення розпустити регіональний парламент Каталонії і призначити вибори його нового складу на 21 грудня, а також звільнити з посад членів регіональної влади Каталонії і призначити на ці місця вірних Мадридові посадовців.

Таку можливість передбачає стаття 155 Конституції Іспанії щодо регіону країни, який порушує закони. Рішення ухвалили після того, як того ж дня, 27 жовтня, парламент Каталонії проголосував за проголошення незалежності регіону від решти Іспанії, всупереч попередженням Мадрида. Це рішення вже взяв до розгляду Конституційний суд Іспанії, щоб вочевидь скасувати його як таке, що суперечить Конституції країни.

У Барселоні посилалися на результати влаштованого 1 жовтня референдуму в регіоні, який так само був визнаний незаконним у Мадриді і відбувся всупереч забороні. За незалежність Каталонії було понад 90 відсотків його учасників, але явка склала лише 43 відсотки – супротивники незалежності переважно бойкотували референдум як незаконний. При цьому заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна світу чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.