Саудівська Аравія та Іран обмінялися звинуваченнями через повстанців «Хутті»

Саудівська Аравія та Іран обмінялися звинуваченнями після запуску балістичних ракет шиїтськими повстанцями «Хутті» з Ємену у бік саудівської столиці, який відбувся два дні тому.

В Ер-Ріяді заявили, що це можна розцінити як «акт війни», натомість Тегеран звинуватив Близький Схід у воєнних злочинах.

6 листопада коаліція під проводом Саудівської Аравії перекрила наземний, морський і повітряний доступ до Ємену. В Ер-Ріяді заявили, що виняток становитиме робота гуманітарних організацій.

Сунітська Саудівська Аравія і шиїтський Іран є конкурентами у регіоні. Обидві країни підтримують різні сторони у кількох конфліктах на Близькому Сході.

Коаліція під проводом Саудівської Аравії була сформована у 2015 році після того, як повстанці «Хутті» захопили столицю Ємену, місто Санаа.

Президент США Дональд Трамп звинувачує Іран у підтримці терористичних груп на Близькому Сході.