Міністр торгівлі США заперечує порушення в бізнесі з Росією

Міністр торгівлі США Вілбур Росс заявив, що належним чином повідомив про свої інвестиції в судноплавну фірму Navigator Holdings, пов’язану з компанією «Сибур», контрольованою партнерами російського президента Володимира Путіна. В інтерв’ю телекомпанії Bloomberg 6 листопада Росс також твердить, що продає свої частки в Navigator Holdings, але не через повідомлення про зв’язки фірми з Кремлем.

5 листопада журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань оприлюднили дані, згідно з якими 79-річний мільярдер-інвестор Росс свого часу мав майже третину в судноплавній компанії Navigator Holdings, яка транспортує газ для російської енергетичної фірми «Сибур». Компанія «Сибур» частково належить другові Путіна Геннадію Тімченку, який перебуває під санкціями США через російську агресію в Україні, а також зятеві Путіна Кирилу Шамалову, повідомляє New York Times.

Частка, що належить Россу в Navigator Holdings, скоротилася після призначення, але офіційні дані свідчать, що він все ще контролює частку на суму від 2 до 10 мільйонів доларів.

Речник Торгово-промислової палати США Джеймс Рок заявив, що Росс «не був пов’язаний з рішенням компанії Navigator про співпрацю з компанією «Сибур»… яка на той час не перебувала під санкціями».

Наразі немає жодних указівок, що діяльність міністра торгівлі США була незаконною, хоча зв’язок Росса з російськими інтересами може стати незручним для адміністрації президента США Дональда Трампа та поставити питання про конфлікт інтересів. Потенційні зв'язки між партнерами Трампа та Росією розглядаються на тлі тверджень про те, що Москва втрутилася в президентські вибори в 2016 році.