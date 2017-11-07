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07 Листопад 2017, Київ 11:51
Новини | Міжнародні

Бойовики атакували приватну телекомпанію в Кабулі, є жертви

Напад на телеканал Shamshad TV, Кабул, 7 листопада 2017 року

Нападники зі зброєю штурмували 7 листопада приватну кабульську телекомпанію Shamshad TV, повідомляє афганська служба Радіо Свобода з посиланням на дані поліції.

Частині співробітників телеканалу вдалося втекти з будівлі, але багато все ще перебувають у приміщенні, і напад триває.

За свідченнями очевидців, в нападі на популярний телеканал беруть участь щонайменше три особи.

Представник поліції Кабула Басир Муджахід заявив, що є жертви, але немає даних про точна кількість загиблих. Сам телеканал повідомив із посиланням на співробітників, які залишилися в будівлі, що загиблими є до п’яти людей. Один із нападників також був застрелений охоронцями, сказав неназваний співробітник служби безпеки.

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