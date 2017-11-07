Нападники зі зброєю штурмували телекомпанію Shamshad TV 7 листопада, повідомляє афганська служба Радіо Свобода з посиланням на дані поліції. «Люди, одягнуті в поліцейську форму зайшли і спочатку кинули гранати, внаслідок загинув один наш охоронець і був поранений інший», – повідомив новинний директор телекомпанії Shamshad TV, якого цитує Tolo News. Частині співробітників телеканалу вдалося втекти з будівлі. За даними агенції Reuters, дехто з людей вистрибував із вікон, щоб втекти від озброєних нападників. Спецпризначенцям довелося пробити дірку в стіні будівлі, щоб увійти всередину і припинити напад. Напад засудив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, а також правозахисна організація Amnesty International.