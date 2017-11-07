Дві людини загинули через напад «ІД» на телекомпанію в Кабулі

Дві людини загинули, ще щонайменше 20 поранені внаслідок озброєного нападу на приватну телекомпанію у столиці Афганістану, Кабулі 7 листопада.

Нападники зі зброєю штурмували телекомпанію Shamshad TV 7 листопада, повідомляє афганська служба Радіо Свобода з посиланням на дані поліції.

«Люди, одягнуті в поліцейську форму зайшли і спочатку кинули гранати, внаслідок загинув один наш охоронець і був поранений інший», – повідомив новинний директор телекомпанії Shamshad TV, якого цитує Tolo News.

Частині співробітників телеканалу вдалося втекти з будівлі. За даними агенції Reuters, дехто з людей вистрибував із вікон, щоб втекти від озброєних нападників.

Спецпризначенцям довелося пробити дірку в стіні будівлі, щоб увійти всередину і припинити напад.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад.

Напад засудив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, а також правозахисна організація Amnesty International.

Протягом останніх років відділення «Ісламської держави» в Афганістані здійснило кілька нападів у Кабулі, ціллю яких переважно була шиїтська меншина.