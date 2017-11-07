НАТО переймає досвід України в боротьбі з гібридними загрозами – помічник Столтенберґа

НАТО переймає досвід України в боротьбі з гібридними загрозами, – заявляє Такан Ілдем, помічник генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії.

«Гібридна загроза така стара, як «троянський кінь». Що змінюється, це швидкість, ширина й інтенсивність гібридних тактик сьогодні. Інструментарій «гібридних загроз» містить широкий набір: від дезінформації – і аж до «зелених чоловічків». Мета цих загроз, зокрема, стосується втручання у виборчі процеси для руйнування довіри наявним інституціям. Ми мусимо бути пильними і вибудовувати наш захист, і в цій сфері наша співпраця з Україною дуже добре функціонує і зростає», – заявив Такан Ілдем, виступаючи у Брюсселі на міжнародному форумі, присвяченому 50-літтю Світового конгресу українців.

Серед питань, які обговорюють на брюссельському міжнародному форумі, – експансіоністськi амбіції Росії та її гібридна війна проти України, кібератаки по всьому світу, а також втручання у внутрішні справи інших країн та, в результаті, їхня дестабілізація, що несе загрозу для міжнародного миру й безпеки.

З нагоди свого 50-ліття Світовий конгрес українців зібрав у Брюсселі в приміщенні Європейського економічного і соціального комітету міжнародний форум високого рівня. Політики, чиновники від ЄС, НАТО, вчені та представники громадянського суспільства з України й інших країн обмірковують європейську інтеграцію України, євроатлантичну інтеграцію України, «план Маршалла» для України, людські права і протидію російській дезінформації.

З іншого боку, програма містить обговорення процесу реформ в Україні в контексті імплементації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною та Поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, а також Мінського процесу.

Після російської анексії українського Криму і підтримки сепаратистів на Донбасі, НАТО «заморозило» все військове співробітництво з Москвою, але не припинило діяльності дипломатичних каналів.

Після зустрічі послів НАТО із представником Росії Олександром Грушком у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі 26 жовтня цього року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що між альянсом і Росією «продовжують залишатися фундаментальні розбіжності» щодо конфлікту на сході України.