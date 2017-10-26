Столтенберґ: «фундаментальні розбіжності» між НАТО і Росією залишаються

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що між альянсом і Росією «продовжують залишатися фундаментальні розбіжності» щодо конфлікту на сході України.

«Наш діалог – нелегкий, але саме тому цей діалог такий важливий», – сказав Столтенберґ 26 жовтня після зустрічі послів НАТО із представником Росії Олександром Грушком у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Очільник НАТО назвав нинішнє засідання Ради Росія-НАТО «відвертою і відкритою дискусією» щодо України, Афганістану, прозорості і зменшення ризиків.

За словами Столтенберґа, ситуація на сході України залишається «крихкою». Генсекретар згадав про порушення перемир’я і неповністю відведене важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

Він також нагадав про блокування доступу спостерігачів ОБСЄ, «зокрема на російсько-українському кордоні».

Посли НАТО і Росії також обговорили військові навчання, які у вересня спільно провели Москва і Мінськ.

За словами генсекретаря, союзники НАТО дали зрозуміти, «що масштаб і географічний обсяг навчань «Захід-2017» значно виходили за межі раніше заявленого Росією».

Рада НАТО-Росія зустрічалася в Брюсселі в березні і липні цього року. Минулого року відбулося три таких засідання.

Після російської анексії українського Криму і підтримки сепаратистів на Донбасі, НАТО «заморозило» все військове співробітництво з Москвою, але не припинило діяльності дипломатичних каналів. Під час всіх попередніх засідань Ради Росія-НАТО, яка має на меті запобігання ескалації напруженості, на рівні дипломатів сторони так і не досягли порозуміння.