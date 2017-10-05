У НАТО ще вивчають, чи вивела Росія війська з Білорусі після навчань – генсекретар

У Північноатлантичному союзі ще продовжують з’ясовувати, чи Росія вивела з Білорусі всі свої війська після проведених там спільних навчань «Захід-2017», повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, союз НАТО «уважно стежив за навчаннями», але давати їм підсумкову оцінку ще зарано.

Керівник НАТО нагадав, що Москва заявляла, що вивела всі свої війська, і додав, що вони могли б залишитися в Білорусі тільки зі згоди влади цієї країни. «Це ми ще оцінюємо», – сказав Столтенберґ.

Наприкінці вересня про те, що Росія, всупереч обіцянкам, після спільних навчань у Білорусі залишила там принаймні частину своїх військ, стверджував головнокомандувач Збройних сил України, начальник Генерального штабу Віктор Муженко, але не пояснив, на чому ґрунтується така заява. В Москві цю заяву заперечили і знову заявили, що всі підрозділи російських військ, які брали участь у спільних стратегічних навчаннях «Захід-2017», повернулися в пункти постійної дислокації в Росії.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, а також інші західні країни непокоїлися, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. У Росії такі побоювання назвали необґрунтованими.