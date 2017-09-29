Муженко: Росія після навчань у Білорусі залишила там війська

Головнокомандувач Збройних сил України, начальник Генерального штабу Віктор Муженко стверджує, що Росія, всупереч обіцянкам, після військових навчань у Білорусі залишила там свої війська.

Як заявив він в інтерв’ю агентству «Ройтерз», яке він дав на борту військового літака ввечері 28 вересня, Росія вивела з Білорусі лише кілька частин і, крім того, збрехала про те, скільки її військових було введено туди.

За словами Муженка, недавні спільні російсько-білоруські навчання були наступального характеру, і після їхнього закінчення напруженість не зменшилася, а тільки збільшується. «Ми маємо інформацію, що вони вивели тільки кілька частин із заявлених 12 з половиною тисяч військовослужбовців, із яких 3 тисячі мали бути російські – але насправді їх там було значно більше», – заявив чільний український військовий.

Він додав, що Росія вивела, в першу чергу з метою демонстрації виведення, авіаційні частини, які повернулися на свої летовища, звідки їм на подолання відстані у 300–400 кілометрів потрібно зовсім мало часу.

Агентство Reuters додало, що на час публікації цього інтерв’ю 29 вересня Міністерство оборони Росії не надало відповіді на прохання про коментар.

У Мінську і Москві заявляли про «оборонний» характер спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2017» і запевняли, що після їхнього закінчення всі російські військовослужбовці, які брали в них участь, залишать територію Білорусі до 30 вересня. Після завершення навчань Міністерство оборони Білорусі 29 вересня заявило, що останній залізничний ешелон із російськими учасниками навчань і їхніми озброєннями виїхав із країни 28 вересня і вже прибув до Росії.

Ці навчання відбувалися на території Білорусі і частково в Росії з 14 до 20 вересня. За офіційними даними, в Білорусі вони охопили сім полігонів і дві місцевості, в них узяли участь 10 тисяч 200 військовослужбовців, із них 3 тисячі російських. Разом із учасниками частини навчань у Росії загальне офіційне число їх мало скласти 12 тисяч 700 – ледь менше від числа у 13 тисяч, від якого, за міжнародними домовленостями, була б обов’язкова участь у них іноземних спостерігачів.

Ціла низка західних урядів, політиків і військових командувачів дійшла напередодні навчань однакового висновку, що реально в них могло взяти участь загалом до 100 тисяч військових чи й навіть більше. За їхніми словами, для цього Росія називає окремі елементи фактично єдиних великих навчань низкою формально окремих навчань меншого масштабу, а також може залучити значну кількість військ у рамках окремо оголошених «раптових перевірок», що охоплюють цілі види чи роди військ або військові округи.

У Росії такі припущення і оцінки, як і побоювання на Заході про можливу загрозу від цих навчань, називали необґрунтованими.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокоїлися, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну.