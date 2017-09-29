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29 Вересень 2017, Київ 20:29
Новини | Політика

Муженко: Росія після навчань у Білорусі залишила там війська

Віктор Муженко дає інтерв’ю агентству Reuters на борту військового літака, Запорізька область, 28 вересня 2017 року

Головнокомандувач Збройних сил України, начальник Генерального штабу Віктор Муженко стверджує, що Росія, всупереч обіцянкам, після військових навчань у Білорусі залишила там свої війська.

Як заявив він в інтерв’ю агентству «Ройтерз», яке він дав на борту військового літака ввечері 28 вересня, Росія вивела з Білорусі лише кілька частин і, крім того, збрехала про те, скільки її військових було введено туди.

За словами Муженка, недавні спільні російсько-білоруські навчання були наступального характеру, і після їхнього закінчення напруженість не зменшилася, а тільки збільшується. «Ми маємо інформацію, що вони вивели тільки кілька частин із заявлених 12 з половиною тисяч військовослужбовців, із яких 3 тисячі мали бути російські – але насправді їх там було значно більше», – заявив чільний український військовий.

Він додав, що Росія вивела, в першу чергу з метою демонстрації виведення, авіаційні частини, які повернулися на свої летовища, звідки їм на подолання відстані у 300–400 кілометрів потрібно зовсім мало часу.

Агентство Reuters додало, що на час публікації цього інтерв’ю 29 вересня Міністерство оборони Росії не надало відповіді на прохання про коментар.

У Мінську і Москві заявляли про «оборонний» характер спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2017» і запевняли, що після їхнього закінчення всі російські військовослужбовці, які брали в них участь, залишать територію Білорусі до 30 вересня. Після завершення навчань Міністерство оборони Білорусі 29 вересня заявило, що останній залізничний ешелон із російськими учасниками навчань і їхніми озброєннями виїхав із країни 28 вересня і вже прибув до Росії.

Ці навчання відбувалися на території Білорусі і частково в Росії з 14 до 20 вересня. За офіційними даними, в Білорусі вони охопили сім полігонів і дві місцевості, в них узяли участь 10 тисяч 200 військовослужбовців, із них 3 тисячі російських. Разом із учасниками частини навчань у Росії загальне офіційне число їх мало скласти 12 тисяч 700 – ледь менше від числа у 13 тисяч, від якого, за міжнародними домовленостями, була б обов’язкова участь у них іноземних спостерігачів.

Ціла низка західних урядів, політиків і військових командувачів дійшла напередодні навчань однакового висновку, що реально в них могло взяти участь загалом до 100 тисяч військових чи й навіть більше. За їхніми словами, для цього Росія називає окремі елементи фактично єдиних великих навчань низкою формально окремих навчань меншого масштабу, а також може залучити значну кількість військ у рамках окремо оголошених «раптових перевірок», що охоплюють цілі види чи роди військ або військові округи.

У Росії такі припущення і оцінки, як і побоювання на Заході про можливу загрозу від цих навчань, називали необґрунтованими.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокоїлися, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну.

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