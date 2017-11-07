НАБУ підтверджує проведення минулого тижня обшуків в Омеляна

У Національному антикорупційному бюро підтверджують проведення обшуків у міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

«3 листопада детективи НАБУ проводили слідчі дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у травні 2017 року за фактом можливого незаконного збагачення та можливого декларування недостовірних даних одним із членів Кабміну», – йдеться у повідомленні прес-служби бюро.

У НАБУ вкотре наголошують, що про підозру у цьому кримінальному провадженні наразі нікому не повідомляли.

Раніше сьогодні ЗМІ повідомили про проведення обшуків у Омеляна 3 листопада.

У Міністерстві інфраструктури раніше заявляли про готовність Омеляна співпрацювати з НАБУ, а також надати всі документи, які засвідчують, що «жодних порушень з його боку не було».

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення і можливого декларування недостовірних даних Володимиром Омеляном.

У ході досудового розслідування детективи бюро встановили, що, починаючи з 10 грудня 2016 року Омелян, його дружина і їхній син почали проживати в будинку, що за правом приватної власності належить двоюрідній племінниці дружини, орієнтовна вартість будинку становить 7 мільйонів гривень. Детектив вказує, що за інформацією з Державної фіскальної служби доходи, які б дали племінниці можливість купити зазначений будинок, остання не отримувала.

Раніше журналісти програми «Схеми» повідомляли, що родина міністра інфраструктури України Володимира Омеляна взяла в оренду елітний котедж у своєї родички в селі Іванковичі під Києвом.

Володимир Омелян з квітня 2016 року очолює міністерство інфраструктури.