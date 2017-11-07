В Естонії затримали росіянина за підозрою в шпигунстві

Естонія затримала громадянина Росії, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії і в діях проти Естонської держави, повідомляє прокуратура країни.

За повідомленням, підозрюваний був затриманий на вихідних, коли збирався залишити Естонію. Обвинувачення йому висунули 6 листопада в суді Таллінні.

У повідомленні прокуратури йдеться про те, що громадянина Росії підозрюють у підготовці «комп’ютерного злочину» проти Естонії. «Ціллю його дій проти Естонії були органи державної влади», – наголошується в заяві. Інших подробиць наразі немає.

Естонія, що була частиною Радянського Союзу до 1991 року, тепер входить в НАТО і Європейський союз, і має напружені відносини зі своїм сусідом – Росією.

У 2015 і 2016 роках в Естонії засудили трьох осіб через співпрацю з російськими розвідувальними службами і засудили їх до ув’язнення.

У травні цього року Естонія вигнала двох російських дипломатів із консульства в Нарві за контакти з місцевими чиновниками, які вважалися «недоречними» для дипломатів.