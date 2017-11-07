Transparency International закликає Порошенка якнайшвидше подати законопроект про антикорупційний суд

Міжнародна організація Transparency International Україна закликає президента України Петра Порошенка невідкладно подати на розгляд Верховної Ради законопроект про створення антикорупційного суду.

В організації переконані, що немає необхідності для створення додаткової робочої групи для обговорення основних тез законопроекту.

Transparency International Україна переконана, що основою для президентського законопроекту повинні стати напрацювання групи експертів, що були викладені у законопроекті №6011 «Про антикорупційні суди» із врахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

У заяві організації зауважується, що серед рекомендацій комісії – виняткова юрисдикція щодо справ, які подаються з боку НАБУ і САП, створення незалежної апеляційної палати, кандидати на посади суддів повинні обиратися на відкритому конкурсі за участі міжнародних партнерів, а антикорупційні судді мають бути забезпечені винагородою високого розміру і достатнім рівнем безпеки.

Напередодні представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Петро Порошенко закликає всі комітети та зацікавлені фракції створити робочу групу з напрацювання основних тез і принципів закону про антикорупційний суд, а якщо протягом двох тижнів таку групу не створять – президент подасть свій варіант законопроекту.

Мітингувальники біля будівлі Верховної Ради вимагають, серед іншого, створити Антикорупційний суд.

У жовтні президент Порошенко на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі заявив, що у Верховній Раді є необхідна для ухвалення проекту закону про створення Антикорупційного суду кількість депутатів. За словами голови держави, відразу після надходження до нього підготовленого законопроекту він готовий внести його до парламенту як невідкладний.

Західні партнери України вимагають також створення спеціального антикорупційного суду.

Між тим, створення антикорупційних судів в Україні передбачає закон про судоустрій і статус суддів, схвалений у 2016 році. На початку лютого законопроект №6011 про антикорупційні суди зареєстрували у Верховній Раді. Він, серед іншого, передбачає, що суддів обиратиме окрема конкурсна комісія з міжнародними експертами у складі. Цей документ критикували, зокрема у Вищій раді правосуддя вважають, що законопроект у ці редакції суперечить Конституції України. У жовтні законопроект відкликали.