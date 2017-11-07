Порошенко підписав закон про умови гастролей в Україні виконавців з країни-агресора

Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо особливостей проведення гастрольних заходів за участю громадян Росії.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Верховна Рада схвалила цей закон 5 жовтня. Закон, серед іншого, передбачає, що організатор гастролей у випадку, якщо їх учасником є громадянин держави-агресора, має не пізніше, ніж за 30 днів до дня проведення заходу подати до Служби безпеки України запит на отримання інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у гастролях.

СБУ протягом 10 днів з дня одержання запиту розглядає та надає відповідь.

За порушення норм цього закону організатор несе адміністративно-господарську відповідальність у формі штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста мінімальних заробітних плат.

У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором. Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Низка артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

За даними Держприкордонслужби станом на липень цього року, близько 70 артистів стали нев’їзними в Україну. Спочатку заборона стосувалася тих артистів, які підтримали анексію Криму і окупацію Донбасу. Пізніше «бан» поширився на всіх музикантів, які приїжджали з гастролями або просто як туристи на Донбас і в Крим в обхід офіційних українських прикордонних пунктів.