Рада схвалила зміни щодо забезпечення житлом військових і членів сімей загинулих на Донбасі

Верховна Рада внесла зміни до низки законів щодо забезпечення житлом військовослужбовців і членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання військової служби.

За відповідний закон №4995 проголосували 243 народні депутати за мінімально необхідних 226.

Закон збільшує перелік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, зокрема перелік осіб розширено за рахунок членів сімей військовослужбовців, які визнані зниклими безвісти.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування

У пояснювальній записці до закону зазначається, що станом на травень 2016 року потребують поліпшення житлових умов 468 сімей військовослужбовців, які загинули унаслідок бойових дій на Донбасі.