Франція: суд відхилив позов Азербайджану до журналістів через «диктатуру»

Суд у Франції відхилив позов уряду Азербайджану до двох французьких журналістів, яких Баку звинувачував у наклепі: радіожурналісти Еліз Люсе і Лоран Рішар назвали цю країну «диктатурою», висвітлюючи відвідини Азербайджану тодішнім президентом Франції Франсуа Олландом два роки тому.

Це був перший судовий процес у Франції у справі за позовом іноземного уряду проти журналістів за звинуваченням у наклепі. Самі журналісти і правозахисники називали справу спробою влади Азербайджану «експортувати» поширену там цензуру поза межі країни.

Голова суду в місті Нантерр на околиці Парижа теж заявив, що у справі йшлося про політичну цензуру, для відвернення якої існує законодавство про засоби інформації.

Лоран Рішар після винесення ухвали суду заявив Радіо Свобода: «Це рішення – дуже сильний сигнал владі Азербайджану, що вона не може здійснювати свою цензуру поза межами країни». Перебуваючи в Азербайджані у травні 2014 року, в перебігу візиту туди Олланда, журналіст в інтерв’ю радіостанції France Info назвав цю країну диктатурою. Наприкінці перебування там журналіста і його оператора ненадовго затримували в Баку, їхнє обладнання вилучали.

Так само й Еліз Люсе назвала Азербайджан «однією з найсуворіших диктатур світу», представляючи програму журналістського розслідування про згаданий візит президента Франції на телеканалі France 2 у вересні 2015 року.

Нинішнє рішення суду привітали в організації захисту прав журналістів «Репортери без кордонів». «Ми відчуваємо глибоке полегшення, що Азербайджан не зміг експортувати свої цензуру до Франції», – сказав із цього приводу голова відділу Східної Європи і Середньої Азії цієї організації Йоганн Бір. «Будь-яке інше рішення відкрило б небезпечний прецедент, що дозволив би деспотам у всьому світі переслідувати французьких журналістів у Франції».

«Репортери без кордонів» раніше називали справу Люсе і Рішара «актом залякування, що наголошує на зневазі уряду Азербайджану до свободи слова».

За Індексом свободи преси у світі 2017 року, який укладає ця організація, Азербайджан став 162-м зі 180 оцінених країн. За словами організації, Азербайджан протягом останніх трьох років «систематично винищує рештки незалежності засобів інформації». За даними організації, нині в Азербайджані ув’язнені принаймні 16 журналістів, блогерів і працівників засобів інформації у зв’язку з тією інформацією, яку вони подавали, «переважно за сфальсифікованими звинуваченнями». Президент Азербайджану Ільгам Алієв перебуває у списку найбільших ворогів свободи преси, який теж укладають «Репортери без кордонів». За даними організації, за останні роки з Азербайджану мусили виїхати десятки журналістів, щоб уникнути переслідувань.