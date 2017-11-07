Суд у Дніпрі визнав чинними результати виборів в ОТГ, на дільницю в якій у день виборів стався напад

Суд у Дніпрі визнав чинними результати виборів у Зайцівській об’єднаній територіальній громаді Синельниківського району Дніпропетровської області, на дільницю в якій у день виборів стався озброєний напад невідомих осіб.

Як ухвалив Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, таким чином скасоване рішення суду першої інстанції, який раніше визнав результати виборів недійсними, мотивуючи це відсутністю одного з членів дільничної комісії під час голосування.

Рішенню апеляційного суду передував пікет жителів Синельниківського району, які вимагали визнати вибори дійсними. В акції, яка відбувалась з використанням партійних прапорів ВО «Батьківщина», брали участь також народні депутати від цієї політичної сили Сергій Євтушок, Сергій Власенко, Олександра Кужель та Вадим Івченко.

За офіційними даними, 29 жовтня на виборах голови в Зайцівській об’єднаній територіальній громаді Синельниківського району переміг самовисуванець, Герой України Володимир Хорішко. За нього проголосувало 525 громадян. В обласній організації ВО «Батьківщина» заявили, що політична сила підтримувала цього кандидата, хоч він і балотувався як самовисуванець.

У день виборів на дільницю в селі Майське, яке входить до Зайцівської ОТГ, стався озброєний напад невідомих чоловіків. За даними поліції, нападники пошкодили майно, кинули димові шашки і намагалися пошкодити виборчу документацію, зокрема урни з бюлетенями. Під час сутички потерпіли двоє поліцейських, відкрито три кримінальні провадження.

3 листопада Синельниківський районний суд, розглянувши позов одного з кандидатів на посаду голови ОТГ, що програв вибори, скасував результати голосування на Зайцівській ОТГ через відсутність одного з членів дільничної комісії на голосуванні.

На Дніпропетровщині вибори 29 жовтня проходили в 19 громадах: одній міській, 7 селищних та 11 сільських. За висновками громадянської мережі спостереження за виборами «Опора», у період передвиборчої кампанії було зафіксоване активне змагання між кандидатами на голову Зайцівської сільської об’єднаної громади Синельниківського району.