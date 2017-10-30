Через напад на дільницю на Дніпропетровщині відкрили три кримінальні провадження

На Дніпропетровщині поліція відкрила три кримінальні провадження через напад на виборчу дільницю в селі Майське у день виборів 29 жовтня. Про це повідомив виконувач обов’язки начальника ГУНП в Дніпропетровській області Олег Грозь на брифінгу в понеділок.

За його даними, провадження відкриті за статтями 298 (хуліганство), 345 (пороза або насильство щодо правоохоронця) і 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права).

Як поінформував Олег Грозь, наразі поліція затримала чотирьох осіб, підозрюваних в нападі, – на 72 години, до рішення суду, який має обрати їм запобіжний захід.

Як зазначив посадовець поліції, у затриманих вилучили мисливську зброю.

29 жовтня о 18:30 на виборчу дільницю в селі Майське Синельниківського району Дніпропетровської області напали понад 20 невідомих, постраждали двоє поліцейських.