КВУ: вибори у 201 громаді, попри порушення, відповідали стандартам

Комітет виборців України оцінює перші місцеві вибори в об’єднаних територіальних громадах 29 жовтня як такі, що в основному відповідали стандартам вільних і демократичних виборів. Як повідомляє прес-служба КВУ, зафіксовані порушення чинного законодавства в переважній більшості не мали суттєвого впливу на результати голосування, але в окремих громадах могли призвести до викривлення результатів волевиявлення громадян.

За даними КВУ, напередодні голосування в окремих населених пунктах було зафіксовано спроби непрямого і прямого підкупу виборців, а також дій кримінального характеру, що вимагає відповідного втручання правоохоронних органів.

«День голосування в переважній більшості виборчих дільниць пройшов у відповідності до норм чинного законодавства. Більшість порушень, зафіксованих спостерігачами КВУ, мала технічний і процедурний характер. До таких порушень належать: несвоєчасне відкриття виборчих дільниць, недостатня кількість скриньок для голосування, відкриття урн для голосування без вкидання контрольних листів, спроби голосування виборців без документа, який би посвідчував їхню особу. Традиційно високий відсоток порушень був пов’язаний із фактами незаконної агітації як у «день тиші», так і в день голосування. Також в день голосування ставалися поодинокі випадки перешкоджання роботі спостерігачів», – заявляють у Комітеті виборців.

Як одну з ключових проблем на виборах 29 жовтня КВУ називає низький рівень професійної підготовки членів виборчих комісій. Наслідком цього стало ухвалення низки рішень ДВК із порушенням норм чинного законодавства, що поставило під загрозу реалізацію виборчих прав громадян, заявляють спостерігачі.

«До прикладу, на виборах у Красилівській ОТГ члени комісії лише близько 12-ї години дня помітили, що в бюлетені був відсутній один із зареєстрованих кандидатів. Комісією було прийнято рішення передрукувати бюлетені, не зупиняючи голосування на дільниці. При цьому понад 70 бюлетенів, що були в скриньках на момент виявлення помилки, були визнані недійсними і, відповідно, голоси частини громадян були невраховані», – мовиться в заяві.

Одним із найпоширеніших порушень, за даними спостерігачів КВУ, стала наявність помилок у тексті бюлетенів.

Серед інших порушень, які зафіксували спостерігачі, – підвезення громадян до виборчих дільниць, підкуп виборців, присутність клонів і технічних кандидатів у бюлетенях.

29 жовтня в Україні в 201 об’єднаній територіальній громаді відбувалися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів. Правом проголосувати на цих виборах могли скористатися понад 1,3 мільйона людей.

Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільських, селищних і міських голів мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 3 листопада включно, результати ж виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі – до 8 листопада.

У громадянській мережі «Опора» ввечері 29 жовтня повідомили, що явка виборців під час місцевих виборів в низці об’єднаних територіальних громад склала 48,2%, а суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати виборів, не було.