Місцеві вибори: поліція вже відкрила два провадження

За час голосування на місцевих виборах 29 жовтня поліція вже відкрила два кримінальні провадження станом на 15-у годину, повідомили в Національній поліції.

Одне з них відкрите за незаконне використання виборчих бюлетенів, мовиться в повідомленні, – в місті Верхньодніпровську Дніпропетровської області. Інше, за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, відкрили в Білозерському районі Херсонської області.

Усього з моменту відкриття дільниць до територіальних органів Національної поліції надійшло 46 повідомлень про події, пов’язані з виборчим процесом.

Також у поліції повідомили, що станом на 15.00 місцеві вибори відбуваються на всіх 1920 виборчих дільницях «у штатному режимі». У зв’язку з виявленням помилок у виборчих бюлетенях тимчасово припиняли свою роботу дві виборчі комісії – у селі Софіївка Білозерського району Херсонської області та в селі Обичів Прилуцького району Чернігівської області.

Загалом для забезпечення правопорядку в місцях розташування виборчих дільниць залучені понад 4 тисячі поліцейських, повідомили в поліції.

Уранці поліція повідомляла, що виборча дільниця у згаданій Софіївці Білозерського району на Херсонщині не працювала станом на 9-у годину, бо члени комісії встановили відсутність у виборчих бюлетенях прізвища одного з кандидатів. Також дві дільниці відкрилися з запізненням через повторний перерахунок виборчих бюлетенів.

29 жовтня у 201 об’єднаній територіальній громаді у 24 регіонах України вперше обирають депутатів сільських, селищних, міських рад цих громад і відповідних сільських, селищних чи міських голів.