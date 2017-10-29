Вибори у громадах: спостерігачі заявляють про підвезення виборців і спроби видати бюлетені без паспорта

Спостерігачі «Комітету виборців України» заявляють про факти підвезення виборців до дільниць у Луганській та Херсонській областях. Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

«На Луганщині підвезення виборців зафіксовано у Красноріченській ОТГ. Громадян довозили до дільниць автобусами від імені одного з кандидатів. Спостерігачі повідомили про цей факт поліцію. Представники правоохоронних органів склали відповідний протокол. На Херсонщині (Білозерська ОТГ) підвезення виборців супроводжувався конфліктною ситуацією. Так, група чоловіків, що представилися громадськими активістами, на легковому автомобілі зупинила автобус, який, за їх словами, підвозив виборців на дільниці. У результатів між ними виникла словесна перепалка, в ході якої одна із пасажирок автобуса вдарила особу, що представилася журналістом. Потерпілий викликав поліцію і було складено акт про напад на журналіста», – йдеться у повідомленні.

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували спроби видати виборцям бюлетень без пред’явлення паспорта. За даними мережі, такі випадки були станом на 12:00 зафіксовані на 7,4% ДВК, де відбувається голосування (зокрема в Сумській, Житомирській областях), а станом на 14:00 вони задокументували спробу отримати таким чином бюлетень у Рівненській області.

«У Рачині на виборчій дільниці №560226 п'ять виборців хотіли проголосувати за депутатів та сільського голову Тараканівської об'єднаної територіальної громади, не маючи при собі паспорт громадянина України. На зауваження спостерігачів члени дільничної виборчої комісії не видали для виборців бюлетені», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними мережі, у Херсонській, Львівській та Закарпатській областях зафіксовані помилки у бюлетенях для голосування: у першому випадку було відсутнє прізвище кандидата, у другому – не зазначена дата і вид голосування, а у третьому – у прізвищі кандидата допустили помилку.

Тим часом, в управлінні Нацполіції Рівненщини повідомили про заяву про можливий підкуп виборців.

«До інспектора групи реагування патрульної поліції, який здійснює охорону громадського порядку у селі Зносичі Сарненського району звернулася кандидатка на посаду сільського голови Немовицької об’єднаної громади про те, що, на її думку, поблизу місцевого будинку культури невідомі особи здійснюють підкуп виборців. На виклик була негайно направлена слідчо-оперативна група та керівництво Сарненського відділу поліції», – йдеться у повідомленні.

За даними мережі ОПОРА, станом на 12 годину дня явка виборців склала близько 21,4%. Пізніших даних наразі не опубліковано.

29 жовтня у 201 об’єднаній територіальній громаді у 24 регіонах України вперше обирають депутатів сільських, селищних, міських рад цих громад і відповідних сільських, селищних чи міських голів.