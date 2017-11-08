МЗС України вимагає припинити репресії й обшуки в Криму

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії припинити репресії в анексованому Криму. Таку заяву речниця українського МЗС Мар’яна Беца зробила в зв’язку з обшуками і затриманнями, які відбулися 8 листопада на півострові.

«Чергові обшуки, затримання кримських татар. Вимагаємо від російської окупаційної влади припинити репресії, допустити моніторингові місії», – йдеться в повідомленні Мар’яни Беци у Twitter.

У Бахчисараї, Старому Криму і в селищі Зарічне Сімферопольського району Криму 8 листопада пройшли обшуки в активістів і громадських об’єднань. За даними «Кримської солідарності», обшуки проходили у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай), Алімдара Белялова (Старий Крим) і Ельдара Кантімірова (Зарічне). Всі, крім Сейтумерова, на даний момент вже на свободі.

Офіційних коментарів російських силовиків із цього приводу поки немає.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.