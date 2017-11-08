НАТО розширює й оновлює свої командні структури, долучає й кіберпростір – Столтенберґ

Командні структури НАТО потребують адаптації до нових викликів у сфері безпеки, включно із кіберпростором, який теж знайде відображення в оновленій структурі органів управління альянсом, заявив перед засіданням міністрів оборони Північноатлантичного альянсу генсекретар організації Єнс Столтенберґ.

«Структури органів військового керівництва НАТО будуть змінені, й це відбувається у ситуації зміни безпекового середовища. Так було в минулому і так само відбувається й нині. Тому міністри оборони НАТО ухвалять рішення щодо розширення своїх командних структур. Міністри оборони НАТО також вирішать, як інтегрувати кіберпростір у всі процеси планування й проведення операцій, щоб бути в кіберпросторі такими ж ефективними, як ми вже ефективні в повітряному просторі, на суші й на морі», – заявив Столтенберґ.

Оновлені структури командування союзу НАТО, які міністри оборони альянсу обговорюватимуть 8 листопада, – «це хребет організації, й допомагають забезпечувати надійну оборону й стримування у Європі на щоденній основі», додає керівник НАТО.

«Вони роблять можливою появу необхідних сил, з необхідною технікою в потрібний час», – пояснив Столтенберґ.

Інші питання нинішнього засідання міністрів оборони НАТО стосуватимуться підготовки до саміту глав держав і урядів альянсу, який відбудеться у липні 2018 року в Брюсселі, а також ситуація в Афганістані та Північній Кореї.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАТО має намір створити два нові командування, щоб покращити спротив загрозі, що надходить від Росії.