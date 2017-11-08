МЗС про заяви Польщі: не маємо наміру застосовувати політичну логіку до історичних подій

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що Україна налаштована на конструктивний діалог з Польщею і не має наміру застосовувати політичну логіку до історичних подій. Про це в ефірі Радіо Свобода сказала речниця МЗС України Мар’яна Беца.

«В українській владі немає політиків з антипольськими настроями. Ми налаштовані на конструктивний діалог і не маємо наміру застосовувати політичну логіку до історичних подій між двома країнами. Наша політика залишається незмінною: не варто політизувати відносини між нашими країнами», – сказала Беца.

Вона наголосила, що Україна налаштована дружньо і конструктивно щодо Польщі.

«У нас є чітке розуміння необхідності продовжувати співпрацю з Польщею в інтересах обох народів. Ми переконані, що через примирення і шляхом взаємного сприйняття ми можемо досягнути стратегічного діалогу і партнерських відносин», – додала Беца.

7 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що очікує від президента України Петра Порошенка і влади України, що «люди, які висловлюють відверто націоналістичні і антипольські погляди, не будуть обіймати важливих місць в українській політиці». За його словами, те, що такі люди є, «бо всі ж знають, що вони є, – то дуже недобрий знак щодо нас із українського боку», «це неприйнятно».

Також міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський звинуватив Україну у відсутності доброї волі до досягнення польсько-українського історичного порозуміння.

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної право-популістської партії «Право і справедливість» 2015 року, відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Таке протистояння і розпалювання пристрастей навколо нього призвели до знищення низки українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів, зокрема, з дипломатичними місіями країн, що далі загострило ситуацію.

Попри такі напружені двосторонні відносини, Польща в зовнішній політиці наразі далі підтримує Україну.