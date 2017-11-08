Польща проти України: на користь Путіна?

«Очікую від пана Порошенка і його співробітників, що люди, які висловлюють відверто націоналістичні і антипольські погляди, не будуть обіймати важливих місць в українській політиці» – таку рекомендацію дав українському колезі президент Польщі Анджей Дуда. Не уточнивши, кого саме він має на увазі з «націоналістів» і адептів «антипольських поглядів». Така заява пролунала через тиждень після того, як міністр закордонних справ Польщі пообіцяв розробити процедури, які унеможливлять допуск на територію Польщі громадян із «вкрай антипольськими позиціями». Після приходу до влади партії «Право і справедливість» регулярно з боку Варшави лунають ледь не ультиматуми Києву щодо трактування спільного історичного минулого. Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили: Олександр Хара, експерт фонду «Майдан закордонних справ»; Міхал Бронятовський, шеф-редактор «Політіко Європа» у Варшаві; Мар’яна Беца, речниця МЗС України.