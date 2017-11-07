Голова МЗС Польщі звинуватив Україну у відсутності доброї волі до історичного порозуміння

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський звинуватив Україну у відсутності доброї волі до досягнення польсько-українського історичного порозуміння, тоді як, за його словами, Польща простягає Україні руку для цього.

«Польщу і Україну розділяє підхід до історії. Ми простягаємо руку Україні і хочемо разом порозумітися щодо історії. На жаль, немає доброї волі з боку України, яка вважає, що спільне порозуміння привело б до насадження польського погляду», – сказав він в ефірі польської радіостанції WNET.

«Я думаю, це погане рішення, ми ж пропонуємо цілу низку спільних інструментів», – додав він.

За словами польського міністра, «Польща хотіла б, щоб Україна була країною дружньою, демократичною, цілісною й нерозділеною». «Із іншого боку, ми хотіли б, щоб це була країна, яка дійшла порозуміння щодо своєї історії, щодо проблем свого минулого», – додав він.

«Польща каже українцям, що вони мають вибір: вони можуть будувати свою тотожність на УПА, але вони мають і нових героїв – наприклад, Небесну сотню, яка боролася на Майдані, чи воїнів, які воювали на Донбасі», – навела слова Вітольда Ващиковського прес-служба МЗС Польщі.

Останніми днями в Польщі залунали заяви чільних політиків на тему «небажання України йти на історичне порозуміння з Польщею» і «антипольських настроїв» в Україні.

Зокрема, також 7 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що очікує від президента України Петра Порошенка і влади України, що «люди, які висловлюють відверто націоналістичні і антипольські погляди, не будуть обіймати важливих місць в українській політиці». За його словами, те, що такі люди є, «бо всі ж знають, що вони є, – то дуже недобрий знак щодо нас із українського боку». «Це неприйнятно», – заявив президент Польщі.

Із заявами польських діячів уже висловлювали незгоду в Україні, нагадуючи, що не раз пропонували Варшаві піти на історичне порозуміння, але на спільних, а не на суто польських позиціях. Польща, зокрема, категорично вимагає від України припинити «героїзацію» Української повстанської армії, звинувачуючи її бійців у вбивствах поляків у часи Другої світової війни, але сама не має наміру відмовлятися від власної героїзації схожого свого націоналістичного збройного формування тих часів, Армії крайової, бійці якої бували причетні до вбивств українців.

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної право-популістської партії «Право і справедливість» 2015 року, відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Таке протистояння і розпалювання пристрастей навколо нього призвели до знищення низки українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів, зокрема, з дипломатичними місіями країн, що далі загострило ситуацію.

Попри такі напружені двосторонні відносини, Польща в зовнішній політиці наразі далі підтримує Україну.