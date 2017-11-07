Президент Польщі заявив, що очікує від влади України, що на важливих політичних місцях не буде людей із «націоналістичним і антипольськими» поглядами

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що очікує від президента і влади України, що на важливих політичних місцях в Україні не буде людей із «націоналістичними і антипольськими» поглядами.

«Очікую від пана Петра Порошенка і його співробітників, що люди, які висловлюють відверто націоналістичні і антипольські погляди, не будуть обіймати важливих місць в українській політиці», – заявив він в інтерв’ю двом польським релігійним католицьким засобам інформації, телебаченню Trwam і радіостанції Radio Maryja.

За його словами, такі люди «не розбудовують відносин між нашими народами, а тільки збурюють їх».

«А те, що вони є, бо всі ж знають, що вони є, – то дуже недобрий знак щодо нас із українського боку. Це неприйнятно», – заявив президент Польщі.

При цьому Анджей Дуда також заявив, що в польсько-українських політичних відносинах є дві різні сторони.

«Є проблема, що походить із українського націоналізму, антипатії до поляків, ворожих дій проти Польщі, які там (в Україні – ред.) чиняться. З іншого боку, є прагнення до розбудови якнайліпших відносин», – сказав він.

За його словами, «Україна – це наш буфер стосовно Росії, і сьогодні зазнає її нападу». Як сказав Дуда, тепер Польща буде мати «специфічну роль», бо буде засідати в Раді безпеки ООН, де й будуть обговорювати, зокрема, питання про миротворчі сили ООН для Донбасу, про які подана російська пропозиція, а є позиція України, і вони розбіжні. «Будемо дискутувати про це як сусід, але також як одна з держав, які будуть мир у світі», – сказав Дуда.

Останніми днями в Польщі залунали заяви чільних політиків на тему «антипольських настроїв» в Україні. З ними висловили незгоду в МЗС України.

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної право-популістської партії «Право і справедливість» 2015 року, відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Таке протистояння і розпалювання пристрастей навколо нього призвели до знищення низки українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів, зокрема, з дипломатичними місіями країн, що далі загострило ситуацію.

Попри такі напружені двосторонні відносини, Польща в зовнішній політиці наразі далі підтримує Україну.