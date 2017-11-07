В МЗС заперечили наявність антипольських політиків в Україні

У Міністерстві закордонних справ України заперечили, що в Україні є політики з антипольськими настроями, як то стверджував раніше 7 листопада президент Польщі Анджей Дуда.

«Хотілося б наголосити, що у проєвропейській політиці української влади немає політиків, які мали б антипольські настрої. Україна – це стратегічний партнер Польщі, і цей принцип лежить в основі нашої політики щодо Польщі та польського народу. Ми налаштовані на конструктив, і ми не маємо наміру застосовувати політичну логіку до історичних подій між двома країнами», – сказала речниця МЗС України Мар’яна Беца агентству «Інтерфакс-Україна» на прохання прокоментувати останні заяви польських політиків.

Вона також уточнила, що МЗС буде дотримуватися позицій, викладених у заяві від 3 листопада.

У тій заяві Міністерство закордонних справ України вже заперечило наявність антипольських настроїв в Україні – тоді там реагували на такі твердження голови МЗС Польщі Вітольда Ващиковського.

Раніше 7 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що очікує від президента України Петра Порошенка і влади України, що «люди, які висловлюють відверто націоналістичні і антипольські погляди, не будуть обіймати важливих місць в українській політиці». За його словами, те, що такі люди є, «бо всі ж знають, що вони є, – то дуже недобрий знак щодо нас із українського боку». «Це неприйнятно», – заявив президент Польщі.

Цього ж дня міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський звинуватив Україну у відсутності доброї волі до досягнення польсько-українського історичного порозуміння, тоді як, за його словами, Польща простягає Україні руку для цього.

Останніми днями в Польщі залунали заяви чільних політиків на тему «небажання України йти на історичне порозуміння з Польщею» і «антипольських настроїв» в Україні. З ними, зокрема, виступав уже згаданий голова МЗС Польщі. Зокрема, 2 листопада він заявляв, що його країна починає здійснювати процедури, що мають на меті не допустити до Польщі людей із України, які «мають вкрай антипольські погляди».

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної право-популістської партії «Право і справедливість» 2015 року, відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Таке протистояння і розпалювання пристрастей навколо нього призвели до знищення низки українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів, зокрема, з дипломатичними місіями країн, що далі загострило ситуацію.

Попри такі напружені двосторонні відносини, Польща в зовнішній політиці наразі далі підтримує Україну.