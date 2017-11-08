Речник: Порошенко ініціює надзвичайне засідання комітету президентів Польщі і України

Президент України Петро Порошенко ініціює проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів задля уникнення подальшої ескалації напруги між Польщею і Україною.

«Задля зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Польще, та щоб уникнути подальшу ескалацію напруги, усвідомлюючи необхідність вирішення будь-яких проблемних питань у двосторонніх відносинах виключно у цивілізований європейський спосіб, Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України та Польщі», – написав на своїй сторінці в Facebook речник президента Святослав Цеголко.

Він зауважив, що останні резонансні заяви з боку представників офіційної польської влади викликають серйозне занепокоєння і не можуть залишатися без належного реагування.

Консультаційний комітет є дорадчим органом, що покликаний сприяти реалізації домовленостей між керівниками держав, спрямованих на поглиблення дружніх стосунків між Україною і Польщею, який очолюють зовнішньополітичні радники президентів.

7 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що очікує від президента України Петра Порошенка і влади України, що «люди, які висловлюють відверто націоналістичні і антипольські погляди, не будуть обіймати важливих місць в українській політиці». За його словами, те, що такі люди є, «бо всі ж знають, що вони є, – то дуже недобрий знак щодо нас із українського боку», «це неприйнятно».

Також міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський звинуватив Україну у відсутності доброї волі до досягнення польсько-українського історичного порозуміння.

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної право-популістської партії «Право і справедливість» 2015 року, відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Таке протистояння і розпалювання пристрастей навколо нього призвели до знищення низки українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів, зокрема, з дипломатичними місіями країн, що далі загострило ситуацію.