Онищенко відкидає свою причетність до коштів у «Ощадбанку», про зникнення яких повідомило НАБУ

Народний депутат Олександр Онищенко заявляє, що не має стосунку до коштів на рахунках «Ощадбанку», про зникнення яких повідомили в НАБУ.

«Гроші, про які йде мова, що належали компаніям Quickpace Limited, були заарештовані в 2014 році, а справа Онищенка розпочалася наприкінці 2016 року. Чому коли йде мова про гроші, одразу ліплять моє прізвище? До мене ці гроші не мають ніякого стосунку. Вони – з загального котла коштів Януковича, які у нього арештовані за програмою спецконфіскації після його втечі», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо співробітників «Ощадбанку» через зникнення 156,8 мільйонів доларів США на арештованих рахунках компанії Quickpace Limited.

У НАБУ повідомили, що детективи наразі намагається встановити долю близько 156,8 мільйонів доларів США та 218,1 тисячі гривень, які належали компанії Quickpace Limited, пов’язаній з Олександром Онищенком, і були арештовані судом у травні 2016 року на рахунках в «Ощадбанку» в рамках розслідування так званої «газової справи».

За даними НАБУ, станом на 17 жовтня 2017 року, ці кошти «зникли з рахунків», в «Ощадбанку» пояснили це тим, що «ці кошти були нібито перераховані до держбюджету на підставі вироку Краматорського суду Донецької області, яким було затверджено угоду про визнання винуватості з громадянином Аркадієм К».

У квітні генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що суд у Краматорську на Донеччині схвалив рішення про конфіскацію коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Це рішення досі не оприлюднили.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у реєстрі, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що визнала це рішення державною таємницею.

Олександр Онищенко є фігурантом справи щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки на понад 740 мільйонів гривень».