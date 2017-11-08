Князев обіцяє розслідування через бездіяльність поліцейських під час нападу на журналістів «Схем»

Голова Національної поліції Сергій Князєв пообіцяв провести службове розслідування через бездіяльність співробітників Нацполіції під час нападу охоронців Віктора Медведчука на знімальну групу програми «Схеми». Про це він заявив у коментарі журналістам програми після засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

«Ми проведемо службове розслідування і висновки будуть достатньо швидкі і конкретні», – сказав він.

Князєв зазначив, що бездіяльність поліцейських також, на його думку, буде об’єктом дослідження прокуратури.

Раніше прокуратура Києва заявила про відкриття кримінального провадження за фактом перешкоджання роботі знімальної групи програми «Схеми» в аеропорту «Київ».

Увечері 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука, охоронці підприємця скоїли напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Із відео, опублікованого журналістами, видно, як охоронці підприємця у масках і балаклавах кинулися до знімальної групи і почали застосовувати силу – штовхали, били ліктями, ставили підніжки і кілька разів вибили камеру з рук оператора. Також охоронці засліплювали камеру спеціальним ліхтарем. Усе це відбувалося в публічному місці по вулиці Медова, біля VIP-терміналу.

На відео також зафіксований кортеж Віктора Медведчука, який від’їжджав від терміналу. Під час виїзду охоронці побігли до знімальної групи, щоб перешкодити зйомкам, в цей момент автомобілі Медведчука швидко залишили територію аеропорту.

При цьому біля VIP-терміналу перебували співробітники Нацполіції. Вони жодним чином не спробували втрутитися у цей інцидент. Це також зафіксовано журналістами програми «Схеми».

Національна спілка журналістів України засудила напад на журналістів.

Офіс Віктора Медведчука поки що ніяк не коментує інцидент.

Віктор Медведчук, підприємець, лідер проросійської організації «Український вибір» і кум президента Росії Володимира Путіна, є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, зокрема, визволенням заручників.

Ще 2016 року голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджував, що Віктор Медведчук у зв’язку з цим періодично літає власним літаком безпосередньо з України до Москви, хоча загалом через агресію Росії проти України діє заборона на пряме авіаційне сполучення між двома країнами, яку наклав Київ, а у відповідь і Москва.