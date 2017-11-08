Прокуратура відкрила справу за фактом перешкоджання роботі журналістів «Схем»

Прокуратура Києва почала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі знімальної групи програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») в аеропорту «Київ».

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу», – йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці відомства у мережі Facebook.

«Проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Солом’янського управління поліції ГУ НП у Києві. Процесуальне керівництво здійснюватиме Київська місцева прокуратура №9», – йдеться в заяві.

У редакції програми розслідувань «Схеми» вітають таке швидке реагування прокуратури на інцидент. Головний редактор програми Наталка Седлецька наголошує, що слідству доведеться дати оцінку і бездіяльності працівників Національної поліції, які були присутні під час нападу, але стояли осторонь і не втрутились.

«Ми вдячні прокуратурі Києва за швидке реагування на цей серйозний інцидент. Будемо наполягати, щоб слідство звернуло увагу на дві речі. Окрім незаконних дій самих охоронців Медведчука, має бути дана оцінка також бездіяльності працівників Нацполіції, які були на місці події під час самого інциденту, утім вони лише спостерігали за тим, що відбувається, і ніяк не втрутились. Все це зафіксовано на нашому відео з декількох камер, частину якого ми вже опублікували, і яке ми готові надати слідству у повному обсязі», – зазначила Седлецька.

Увечері 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука, охоронці підприємця скоїли напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Із відео, опублікованого журналістами, видно, як охоронці підприємця у масках і балаклавах кинулися до знімальної групи і почали застосовувати силу – штовхали, били ліктями, ставили підніжки і кілька разів вибили камеру з рук оператора. Також охоронці засліплювали камеру спеціальним ліхтарем. Усе це відбувалося в публічному місці по вулиці Медова, біля VIP-терміналу.

На відео також зафіксований кортеж Віктора Медведчука, який від’їжджав від терміналу. Під час виїзду охоронці побігли до знімальної групи, щоб перешкодити зйомкам, в цей момент автомобілі Медведчука швидко залишити територію аеропорту.

При цьому біля VIP-терміналу перебували співробітники Нацполіції. Вони жодним чином не спробували втрутитися у цей інцидент. Це також зафіксовано журналістами програми «Схеми».

Національна спілка журналістів України засудила напад на журналістів.

Офіс Віктора Медведчука поки що ніяк не коментує інцидент.

Віктор Медведчук, підприємець, лідер проросійської організації «Український вибір» і кум президента Росії Володимира Путіна, є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, зокрема, визволенням заручників.

Ще 2016 року голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджував, що Віктор Медведчук у зв’язку з цим періодично літає власним літаком безпосередньо з України до Москви, хоча загалом через агресію Росії проти України діє заборона на пряме авіаційне сполучення між двома країнами, яку наклав Київ, а у відповідь і Москва.