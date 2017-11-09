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09 Листопад 2017, Київ 07:19
Новини | Політика

Україна вводить санкції, Росія збільшує інвестиції – ранковий ефір Радіо Свобода

Яким буде ефект від запровадження Україною санкцій проти російський компаній?

Українці хочуть більше української мови.

Яке майбутнє чекає на покоління гаджетів?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Ірина Гнатишин і гості студії: доцент кафедри фінансового права КНУ ім. Шевченка Наталія Ковалко та екс-міністр фінансів України Ігор Уманський; координатор руху добровольців «Простір свободи» Тарас Шамайда та член ради з питань застосування мови при Мінкульті Сергій Оснач; президент Асоціації дитячої офтальмології Сергій Риков та психоаналітик Наталія Глухенька.

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