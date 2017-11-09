Верховна Рада ухвалила закон про демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг

Верховна Рада ухвалила 9 листопада в другому читанні і в цілому законопроект «Про житлово-комунальні послуги». За це проголосували 262 депутати.

Як вказала заступниця голови парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Альона Бабак, закон спрямований на демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг і передбачає прозорий поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати власне за послуги з управління.

«У даному законопроекті про житлово-комунальні послуги ми пропонуємо процедури, як жителі і споживачі будуть укладати договори на отримання всього комплексу послуг ЖКГ: на послуги з управління, водопостачання, теплопостачання, поводження з відходами, газу та електрики», – сказала Бабак.

Окрема частина законопроекту присвячена перевірці якості комунальних послуг. Як вказується в пояснювальній записці, законопроект регулює відносини між споживачами і постачальниками комунальних послуг, в тому числі питання встановлення лічильників і оцінки якості надання комунальних послуг.

2 лютого 2016 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроект «Про житлово-комунальні послуги», а 16 травня 2017 року відправила його на повторне друге читання.

14 травня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку». За цим документом, спільне майно не може бути поділене між співвласниками багатоквартирного будинку, визначаються права співвласника, нормуються обов'язки і питання відповідальності. Крім того, законом нормується компетенція зборів співвласників і порядок прийняття ними рішень з управління багатоквартирним будинком, уточнюється правовий статус ОСББ, яке не може займатися підприємницькою діяльністю, змінюються принципи створення ОСББ. Закон набрав чинності 1 липня 2015 року.