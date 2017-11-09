Президент Татарстану: обов’язкові уроки татарської мови залишаться, але будуть скорочені

Президент Татарстану, регіону в центральній Росії, заявляє, що уроки татарської мови у місцевих школах залишаться обов’язковими, але будуть скорочені.

Як заявив 8 листопада Рустам Мінніханов, татарську мову викладатимуть дві години на тиждень замість колишніх шести. За його словами, нові правила вже узгоджені з федеральною владою в Москві.

Вивчення татарської мови буде обов’язковим тільки з першого по дев’ятий клас. У старшій школі її будуть викладати як факультатив, додав Мінніханов.

Згідно з Конституцією Татарстану, російська і татарська мови є державними. Їх повинні викладати в школах в обов’язковому порядку і в рівному обсязі. Федеральне законодавство говорить про вивчення татарської на добровільній основі.

Влітку президент Росії Володимир Путін заявив, що людей не можна змушувати вивчати мову, «яка не є їхньою рідною». Він доручив прокуратурі перевірити, чи немає таких випадків у російських регіонах.

Після цього батьки російськомовних дітей у так званих «етнічних» регіонах, де проживають переважно корінні, неросійські етнічні групи, почали закликати відмовитися від обов’язкового вивчення інших мов, крім російської.

Це викликало протести у Татарстані, а також сусідніх Башкортостані і Чувашії, де місцеві мови є офіційними державними разом із російською.