Сцени із Кевіном Спейсі виріжуть із нового голлівудського фільму

Режисер Рідлі Скотт має намір вирізати сцени за участю актора Кевіна Спейсі з фільму «Всі гроші світу», зйомки якого вже завершилися.

Сцени з участю Спейсі вирішили перезняти після обвинувачень на адресу актора в сексуальних домаганнях.

У драмі, прем’єра якої має відбутися 22 грудня, Спейсі заграв роль нафтового магната Жана Пола Гетті, в якого 1973 року викрали онука-підлітка.

Замінить Спейсі актор Крістофер Пламмер.

Скандал навколо Спейсі розгорівся, коли актор Ентоні Рапп звинуватив його у сексуальних домаганнях у 1986 році, коли Раппові було 14 років. Спейсі у відповідь сказав, що не пам’ятає такого випадку, але вибачився. Він також оголосив про свою гомосексуальність.