Голова МЗС Польщі: ніколи не погодимося на знак рівності між УПА і АК

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що польська сторона ніколи не погодиться поставити знак рівності між Українською повстанською армією і Армією крайовою – польським націоналістичним збройним формуванням часів Другої світової війни.

Як сказав він в інтерв’ю виданню Nasz dziennik, така думка часом лунає в заявах деяких українських співрозмовників.

Як стверджує польський міністр, «із боку Армії крайової не було політики винищення людей на територіях, на яких вона вела боротьбу з окупантом, із боку УПА така політика була, і це задокументовано».

«Ми тепер говоримо ясно: російське вторгнення до вашої країни не може бути відмовкою для того, щоб утримуватися від вирішення проблем, зволікання з подальшими реформами… Ми ще терплячі, але інші європейські країни, такі, як Угорщина і Румунія, вже починають відверто діяти проти інтересів України, наприклад, у грудні не відбудеться зустрічі Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ через вето Угорщини, хоча буде така зустріч із Грузією», – повторив Ващиковський твердження Будапешта, яке вже спростували в НАТО.

«Ми намагаємося донести до українців, що вони можуть мати реальні проблеми, не обов’язково створені Польщею. Але Польща може допомогти вирішити їх. Побачимо, як вони на це зреагують», – сказав міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.

Останніми днями в Польщі залунали заяви чільних політиків на тему «небажання України йти на історичне порозуміння з Польщею» і «антипольських настроїв» в Україні.

Із заявами польських діячів уже висловлювали незгоду в Україні, нагадуючи, що не раз пропонували Варшаві піти на історичне порозуміння, але на спільних, а не на суто польських позиціях. Польща, зокрема, категорично вимагає від України припинити «героїзацію» Української повстанської армії, звинувачуючи її бійців у вбивствах поляків у часи Другої світової війни, але сама не має наміру відмовлятися від власної героїзації схожого свого формування тих часів, Армії крайової, бійці якої були причетні до вбивств українців.

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної право-популістської партії «Право і справедливість» 2015 року, відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Таке протистояння і розпалювання пристрастей навколо нього призвели до знищення низки українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів, зокрема, з дипломатичними місіями країн, що далі загострило ситуацію.