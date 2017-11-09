Суд залишив під арештом підозрюваного у викраденні Вербицького і Луценка

Апеляційний суд Києва визнав законним арешт Олександра Волкова, якого підозрюють в організації й координації викрадення Юрія Вербицького й Ігоря Луценка під час подій Майдану в 2014 році. Таким чином, суд залишив чинним рішення про перебування Волкова під вартою до 19 листопада.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, змінити запобіжний захід Волкову на не пов’язаний із триманням під вартою просив його захист. Проти цього виступала прокуратура.

На засіданні, зокрема, були присутні народні депутати Ігор Луценко, якого викрадали разом з Вербицьким, Борислав Береза, Оксана Корчинська.

29 липня цього року Печерський районний суд Києва обрав Олександру Волкову запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці без можливості вийти під заставу.

Активістів Євромайдану Юрія Вербицького й Ігоря Луценка невстановлені особи викрали 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського.

Їх завезли за місто, катували і допитували, а потім кинули в лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького виявили у лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.