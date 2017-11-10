На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 9 листопада зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 19 разів порушили перемир’я.

«Противник і надалі продовжував обстріли позицій української армії, поодиноко застосовуючи міномети», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові впродовж минулої доби 11 разів обстріляли контрольовану сепаратистами частину Луганщини. В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл околиць Донецька.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.