Правозахисники закликали припинити переслідування антикорупційних активістів в Україні

Громадські організації Європи, США та інших країн світу закликають українську владу припинити переслідування антикорупційних активістів в Україні. Про це йдеться у відкритому листі, який підписали близько 50 громадських об'єднань.

Автори документу звертають увагу на ухвалення обмежувального законодавства щодо електронних декларацій для антикорупційних активістів, випадки їхнього кримінального переслідування та кампаній з дискредитації, а також фізичні напади на активістів та відсутність ефективного розслідування таких випадків.

У березні 2017 президент України підписав зміни до Закону України «Про запобігання корупції». Вони зобов’язують антикорупційних активістів подавати публічні електронні декларації про майновий стан, хоча вони не отримують бюджетних коштів.

«Нечіткі положення можуть перетворити цей закон на інструмент довільного, вибіркового застосування до окремих активістів. Цей закон має стримуючий, гальмівний вплив на діяльність громадянського суспільства у сфері боротьби з корупцією», – йдеться у зверненні.

23 березня 2017 року парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для антикорупційних активістів. 27 березня президент України підписав зміни до закону щодо електронного декларування після зустрічі з громадськими активістами щодо цього документа. При цьому він заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документа, які критикують.

В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.

Зміни, ухвалені Верховною Радою в березні, активно критикувалися – зокрема, міжнародна неурядова організація із боротьби з корупцією Transparency International закликала владу України скасувати їх.

У липні президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради законопроект (№ 6674) щодо скасування е-декларування антикорупційних громадських організацій, проте депутати ще не розглядали цей проект закону.