СБУ не забороняла в’їзд в Україну італійському співаку Сафіні, який відвідував Крим

Служба безпеки України не забороняла в’їзд в Україну італійському оперному співакові Алессандро Сафіні, який виступав в анексованому Криму – йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Рішення про заборону на в’їзд в Україну Алессандро Сафіні не ухвалювалося. Таке рішення ухвалюється при наявності достатньої інформації про факт здійснення суспільно небезпечного діяння в незалежності від території його здійснення», – йдеться у відповіді СБУ.

Італійський оперний співак Алессандро Сафіна планував гастролі в анексованому Криму в лютому 2016 року. Після того, як Мінкультури України пригрозило співакові «чорним списком», Сафіна скасував поїздку на півострів.

Сафіна вже в’їжджав на територію Криму після анексії півострова Росією. 14 вересня 2015 року в нього відбувся концерт в Ялті.

У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором. Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Низка артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

За даними Держприкордонслужби станом на липень цього року, близько 70 артистів стали нев’їзними в Україну. Спочатку заборона стосувалася тих артистів, які підтримали анексію Криму і окупацію Донбасу. Пізніше «бан» поширився на всіх музикантів, які приїжджали з гастролями або просто як туристи на Донбас і в Крим в обхід офіційних українських прикордонних пунктів.

У жовтні 2017 року Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким, якщо громадяни країни-агресора планують виступати в Україні, організатор гастролей повинен за 30 днів до їх початку звернутися із запитом до СБУ про наявність чи відсутність підстав для недопущення цих людей до участі в згаданих заходах.